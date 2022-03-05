أول تفاعل إسرائيلي رسمي على تصريح محمد بن سلمان

2022/03/05 | 07:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل حساب إسرائيل بالعربية التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان حول إسرائيل خلال مقابلة مع مجلة "ذا اتلانتيك".

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