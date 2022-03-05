لماذا لم تعد الفجوات المهنية في السير الذاتية مشكلة كبيرة بعد الآن؟

2022/03/05 | 07:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما كان يُنظر إلى الفجوات الزمنية خلال المسيرة المهنية في السير الذاتية على أنها إشارات حمراء لبعض مسؤولي التوظيف ومديري التوظيف.

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