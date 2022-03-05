جملة واحدة قالها محمد بن سلمان عن مصالح أمريكا بالسعودية يلفت لها دبلوماسي أمريكي سابق

2022/03/05 | 07:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال التفاعل على التصريحات التي أدلى بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مستمرا، وسط تفاعل واسع بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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