2022/03/05 | 08:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عدت صحيفة “The National Interest” رفض 35 دولة دعم القرار المناهض لروسيا في الأمم المتحدة علامة مقلقة بالنسبة للولايات المتحدة.وفي مقال بصحيفة “The National Interest” كتبه الخبير في القضايا الدولية تيد كاربنتر، “وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا ويطالب بالانسحاب الفوري للقوات العسكرية الروسية.وكانت إدارة بايدن […]

ظهرت المقالة صحيفة: رفض 35 دولة التصويت في الأمم المتحدة ضد روسيا يخلق قلقا للولايات المتحدة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: رفض 35 دولة التصويت في الأمم المتحدة ضد روسيا يخلق قلقا للولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: رفض 35 دولة التصويت في الأمم المتحدة ضد روسيا يخلق قلقا للولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).