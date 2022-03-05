شاهد غصة مذيع CNN على الهواء بسبب فيديو أوكرانية تصرخ وسط الدمار بعد قصف روسي

2022/03/05 | 08:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدا مذيع CNN أندرسون كوبر، متأثرًا جدًا خلال تعليقه على الهواء على مقطع فيديو يظهر آثار استهداف غارة روسية لمجمع سكني شمال العاصمة الأوكرانية، كييف والذي يظهر جثثًا ملقاة على الأرض وسط حالة من الذعر والهلع سيطرت على السكان، وقتل ما لا يقل عن 33 شخصًا وأصيب 18 آخرون بجروح، وفقًا لخدمات الطوارئ الأوكرانية.

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