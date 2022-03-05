البصرة تنتج نحو 71 مليون بيضة خلال شهر.. والعراق يستعد للتصدير الى الخليج

2022/03/05 | 08:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة أن محافظة البصرة انتجت نحو 71 مليون بيضة مائدة خلال شهر شباط الماضي، في الوقت الذي يستعد العراق لتصدير البيض الى دول الخليج.ونقلت الوزارة في بيان عن مديرية زراعة البصرة قولها، إن “المحافظة أنتجت (70862120) سبعين مليوناَ وثمانمائة واثنتين وستين الفاَ ومائة وعشرين بيضة من مشاريع […]

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