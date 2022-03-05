إحباط مخطط إرهابي يستهدف المغرب.. بروكسل تعتقل

2022/03/05 | 08:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية، الجمعة، أن مواطنا بلجيكيا من أصل مغربي يشتبه بتورطه في الإعداد لمخططات "إرهابية وشيكة" في المغرب، اعتقل في بلجيكا بالتعاون مع الاستخبارات المغربية.

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