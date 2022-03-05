الاتحاد: تمرير التصويت على إعادة الترشح لرئاسة الجمهورية لن يزاحم مرشحنا

2022/03/05 | 08:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، السبت، أن فرضية التصويت على اعادة الترشح لرئاسة الجمهورية لن يتسبب بازمة لمرشح الاتحاد برهم صالح، مبينا ان صالح يعتمد على الحشد النيابي وقناعة كل نائب بعيدا عن التفاهمات.وقال السورجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن”الحديث عن امكانية تمرير قرار فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية لن يزاحم […]

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