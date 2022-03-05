2022/03/05 | 08:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد النائب عن تحالف تصميم على عبد الستار ، السبت ، عدم إمكانية تمرير مشروع موازنة 2022 دون تشكيل الحكومة الجديدة ، محذرا في الوقت نفسه من مغبة تأخر إقرارها لما له من نتائج سلبية ستنعكس على حياة المواطنين .وقال عبد الستار في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ارتفاع اسعار النفط سوف يقلل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصميم تحذر من مغبة تأخر إقرار الموازنة وتدعو للاستفادة من ارتفاع النفط) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصميم تحذر من مغبة تأخر إقرار الموازنة وتدعو للاستفادة من ارتفاع النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).