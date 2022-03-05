الدفاع الألمانية: شحن أسلحة الى أوكرانيا

2022/03/05 | 08:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

اعلنت وزارة الدفاع الأمانية، اليوم السبت، شحن أسلحة الى أوكرانيا.

وقال مصدر بالدفاع الألمانية إنه "تم شحن جزء من الأسلحة لأوكرانيا دون أن يحدد طبيعتها".

وكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ قاد اكد، أمس الجمعة، أن دول الحلف ليست طرفا في النزاع بشأن أوكرانيا.

وقال أمين عام حلف شمال الأطلسي بعد اجتماع وزراء خارجية الناتو، إن "القوات الروسية تواصل إدخال السلاح الثقيل إلى أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "روسيا ستدفع ثمنا باهظا لهجومها على أوكرانيا".

وتابع أن "دول الحلف ليست طرفا في النزاع بشأن أوكرانيا، ولن ندخل في حرب مع روسيا"، لافتا إلى أن "الأيام المقبلة ستكون أسوأ لأوكرانيا".

المصدر: العربية

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