لندرس - حب وانصاف وتطهير الحرية - - منى حلمي

#منى_حلمي " لقمة هنية تكفى مِية " ، هكذا نردد .
وهذا ربما يكون صحيحا ، اذا كنا نقصد " لقمة العيش " .
أما " لقمة الحرية " ، فهذه قصة أخرى تماما .
لقمة الحرية ، كاملة ، أو نصفها ، أو ربعها ، لا تكفى انسانا واحدا ، أو انسانة واحدة ، يوما واحدا ، أو نصفه ، أو ربعه .
" لقمة العيش " ، مشبعة ، تسد الجوع الى الطعام .
" لقمة الحرية " غيرمشبعة ، لا تسد الجوع الى الانطلاق .
" لقمة العيش " ......
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