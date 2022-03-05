لندرس - حب وانصاف وتطهير الحرية - - منى حلمي

2022/03/05 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي " لقمة هنية تكفى مِية " ، هكذا نردد .



وهذا ربما يكون صحيحا ، اذا كنا نقصد " لقمة العيش " .



أما " لقمة الحرية " ، فهذه قصة أخرى تماما .



لقمة الحرية ، كاملة ، أو نصفها ، أو ربعها ، لا تكفى انسانا واحدا ، أو انسانة واحدة ، يوما واحدا ، أو نصفه ، أو ربعه .



" لقمة العيش " ، مشبعة ، تسد الجوع الى الطعام .



" لقمة الحرية " غيرمشبعة ، لا تسد الجوع الى الانطلاق .



" لقمة العيش " ......





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