لندرس - حب وانصاف وتطهير الحرية - - منى حلمي



لندرس - حب وانصاف وتطهير الحرية - - منى حلمي
2022/03/05 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي " لقمة هنية تكفى مِية " ، هكذا نردد .

وهذا ربما يكون صحيحا ، اذا كنا نقصد " لقمة العيش " .

أما " لقمة الحرية " ، فهذه قصة أخرى تماما .

لقمة الحرية ، كاملة ، أو نصفها ، أو ربعها ، لا تكفى انسانا واحدا ، أو انسانة واحدة ، يوما واحدا ، أو نصفه ، أو ربعه .

" لقمة العيش " ، مشبعة ، تسد الجوع الى الطعام .

" لقمة الحرية " غيرمشبعة ، لا تسد الجوع الى الانطلاق .

" لقمة العيش " ......

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