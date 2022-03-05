حتى الساعة 7 صباحا بكييف.. إليك أبرز التطورات بالساعات الأخيرة

2022/03/05 | 08:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع دخول الحرب بأوكرانيا أسبوعها الثاني، يحذر مسؤولو المخابرات الغربية من أن روسيا قد تقدم على "قصف المدن لإخضاعها"، مما قد يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، إليكم أبرز الأحداث للآن:

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