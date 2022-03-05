نائب: البرلمان سيمرر قرار اعادة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية

2022/03/05 | 08:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، السبت، عزم مجلس النواب التصويت على فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية مجددا، مبينا ان التحالف الثلاثي يسعى لتمرير القرار بالتعاون مع جميع القوى السياسية الاخرى لانهاء الازمة.وقال شنكالي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “من المؤكد ان يصوت مجلس النواب خلال جلسة، اليوم، لصالح قرار اعادة فتح […]

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