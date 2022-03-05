الجواهري: العراق جاهز لاطلاق 600 الف برميل نفط يوميا

2022/03/05 | 09:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الخبير النفطي حمزة الجواهري، السبت، عن ترقب انتهاء العراق من مشروع زيادة انتاجه النفطي الشهر المقبل، مبينا ان لدى وزارة النفط بحدود الـ600 الف برميل من النفط يوميا فائضة من الممكن اطلاقها باي وقت ما يعد العراق الاكثر استعداد لتلبية متطلبات السوق.وقال الجواهري في تصريح لـ/المعلومة/ ان “توجه منظمة اوبك ودول العالم […]

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