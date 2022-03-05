بريطانيا تدعو إلى تأمين سلامة محطات الطاقة النووية في أوكرانيا

2022/03/05 | 09:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن بلاده ترى ضرورة ضمان سلامة محطات الطاقة النووية الموجودة على الأراضي الأوكرانية.جونسون يدعو إلى تأمين سلامة محطات الطاقة النووية في أوكرانياوزارة الدفاع الروسية: القوميون المتطرفون الأوكرانيون حاولوا إضرام النار في محطة زابوروجيه النووية ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن جونسون قوله: “أعتقد أنه سيكون من المهم […]

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