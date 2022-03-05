انخفاض بأسعار صرف الدولار في العراق - عاجل

2022/03/05 | 09:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شهدت اسعار صرف الدولار، اليوم السبت، انخفاضا في الاسواق المحلية العراقية.

حيث جاءت اسعار صرف الدولار في محافظات الوسط والجنوب

شراء 146.900 بيع 147.300

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