2022/03/05 | 09:11 - المصدر: بغداد اليوم
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شهدت اسعار صرف الدولار، اليوم السبت، انخفاضا في الاسواق المحلية العراقية.
حيث جاءت اسعار صرف الدولار في محافظات الوسط والجنوب
شراء 146.900 بيع 147.300
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض بأسعار صرف الدولار في العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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