بعد آبل.. سامسونغ توجه ضربة لروسيا بسبب غزو أوكرانيا

2022/03/05 | 09:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، السبت، أنها علقت الشحنات إلى روسيا "بسبب التطورات الجيوسياسية الحالية".

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