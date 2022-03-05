الإطار التنسيقي: إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية سابقة خطيرة

2022/03/05 | 09:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد الزيادي، السبت، ان قرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب مرة ثانية هو سابقة خطيرة جدا، مشيرا إلى أن الفرصة مازالت متاحة امام البيت الكردي لتوحيد موقفهم.وقال الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “نواب الإطار التنسيقي ملزمين بإنهاء قضية الترشيح لمنصب الرئاسة […]

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