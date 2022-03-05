2022/03/05 | 09:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، رفض حلف شمال الأطلسي (الناتو) تطبيق منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي منددًا برفض الناتو فرض حظر جوي في أوكرانيا: قمته ضعيفة ومشوشة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيلينسكي منددًا برفض الناتو فرض حظر جوي في أوكرانيا: قمته ضعيفة ومشوشة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).