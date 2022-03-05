الرافدين يوضح تفاصيل منح قروض الاسكان

2022/03/05 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغدادوضح مصرف الرافدين، اليوم السبت، تفاصيل منح قروض الإسكان.

وذكر المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "منح قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية يكون على الرقعة الجغرافية لسكن المقترض والاعتماد على موقع العقار المراد ترميمه".

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