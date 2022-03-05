تستمر ليوم الاثنين.. محافظات عراقية على موعد مع موجة غبار كثيف ورياح شديدة - عاجل

2022/03/05 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم السبت، بتقبات جوية وموجة غبار شديدة ورياح شديدة في وسط وجنوب العراق.

وقال العطية في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتابعتها (بغداد اليوم) إنه "من فجر ونهار الاثنين7/ آذار ستتعرض مدن الوسط والفرات الاوسط والجنوب لنشاط عالي بالرياح السطحية الجنوبية الشرقية مع تقلباتها الى شمالية غربية، مما يسبب تشكل موجات من الغبار الذي من المتوقع ان يكون كثيفا يقلل من الرؤية الافقية بسبب الفوارق الحرارية".

وأضاف أن "نشاط الرياح سيستمر حتى نهار الاثنين ويخف ليلاً"، مبيناً أن "الموجة المتوقعة تعتبر اخف شدة من موجة الغبار التي اجتاحت البلاد يوم الخميس الماضي للعلم".

وحذر عطية من "السفر ليل الأحد / الاثنين ونهار الاثنين براً وبحرا".

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