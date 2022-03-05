قصف تركي عنيف يستهدف منطقة في دهوك

2022/03/05 | 09:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/دهوك… كشف مصدر محلي، السبت، عن تنفيذ الجيش التركي قصفا عنيفا استهدف منطقة براوري الواقعة بمحافظة دهوك.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “11 غارة جوية استهدفت المنطقة القريبة من الحدود التركية، ماتسبب بأضرار كبيرة على منازل المواطنين وممتلكاتهم”.وأضاف أن “القصف تسبب بقطع خدمة الإنترنت والهاتف النقال، والكهرباء عن عموم المنطقة، فيما لايعرف حجم […]

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