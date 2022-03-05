الرافدين يمنح قروضاً لترميم الدور السكنية

2022/03/05 | 09:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن منح قروض لترميم الدور السكنية.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، أن “منح قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية يكون على الرقعة الجغرافية لسكن المقترض”.وأشار البيان الى ان “الاعتماد سيكون على موقع العقار المراد ترميمه”.انتهى/25ق

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