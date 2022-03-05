جلسة فتح الترشيح تضع “التحالف الثلاثي” على المحك وتختبر تماسكه

2022/03/05 | 09:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أكد النائب عن الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان ، السبت ، أن التحالف الثلاثي يستعد لجميع أكبر عدد من النواب لضمان عقد جلسة مجلس النواب نصف زائد واحد، مشيرا إلى أن جلسة اليوم ستحدد قوة وتماسك التحالف الثلاثي.وقال سليمان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحزب الديمقراطي يعول على التحالف الثلاثي باعتباره يمثل […]

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