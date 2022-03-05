قاذفات B-52 أمريكية تحلق فوق الجناح الشرقي لحلف الناتو

2022/03/05 | 09:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلقت قاذفات B-52 أمريكية فوق الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، الجمعة، في تدريبات مع الجيشين الألماني والروماني في علامة على الوحدة بالحلف مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا أسبوعه الثاني.

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