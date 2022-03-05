2022/03/05 | 10:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تقترح مجموعة علماء دولية فرضية جديدة لظهور الأكسجين على الأرض.وهذه الفرضية بديلة لحدث الأكسجين العظيم.وتشير مجلة Geosystems and Geoenvironment، إلى أن عملية زيادة تركيز الأكسجين التي جرت بين 2.8 و1.8 مليار عام، كانت بطيئة.و بالمقابل وفقا لفرضية حدث الأكسجين العظيم، فإن زيادة تركيز الأكسجين حدث قبل حوالي 2.4 مليار […]

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