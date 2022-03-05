محلياً.. استقرار اسعار صرف الدولار لليوم الثاني توالياً

2022/03/05 | 10:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، استقراراً نسبيا في الأسواق المحلية لليوم الثاني على التوالي.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، إن أسعار بيع الدولار سجلت اليوم 147250 ديناراً لكل 100 دولار.وأضاف ان أسعار شراء الدولار ، سجَّلت 146750 ديناراً لكل 100 دولار.

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استقرار اسعار صرف الدولار لليوم الثاني توالياً أولاً على ايرث نيوز.

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