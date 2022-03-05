الإجهاد الشديد يساعد في مكافحة فيروس كورونا

2022/03/05 | 10:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يعتقد الطبيب العسكري السابق والعضو في المجلس الاجتماعي لدى محافظة بطرسبورغ، ألكسندر آبدين أن الإجهاد والانفعالات الناجمة عن أخبار مزعجة قد تقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا, لكن ليس الجميع يشاطرونه في هذا الرأي.وقال الطبيب إن الأخبار المقلقة المتعلقة بتطورات الأوضاع في أوكرانيا وفرض عقوبات اقتصادية على روسيا قد يكون […]

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