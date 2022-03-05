2022/03/05 | 10:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في رسالة مصورة جديدة، رد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي على مزاعم فراره من أوكرانيا، قائلًا إنه لا يزال في كييف، ونشر زيلينسكي مقطع الفيديو على حسابه الرسمي بموقع إنستغرام الجمعة، مؤكدًا أنه لم يفر من البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيلفي جديد للرئيس الأوكراني: لم أهرب وأنا في مكتبي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيلفي جديد للرئيس الأوكراني: لم أهرب وأنا في مكتبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).