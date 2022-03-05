الاستخبارات الروسية: الأمريكيون دربوا إرهابيين في التنف لنقلهم إلى أوكرانيا

2022/03/05 | 10:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكدت الاستخبارات الخارجية الروسية، أن قاعدة التنف الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا شهدت إعداد وتدريب إرهابيين تابعين لتنظيم “داعش” الاجرامي من أجل نقلهم إلى أوكرانيا واستخدامهم في دونباس.وقالت الاستخبارات الروسية في بيان، إن الأمريكيين قاموا في نهاية عام 2021 بإطلاق سراح عشرات الإرهابيين التابعين لتنظيم داعش من مواطني روسيا وبلدان رابطة […]

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