النفط تحصي الصادرات والايرادات لشهر الشباط وتؤكد: هي الأعلى منذ 8 سنوات

2022/03/05 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، أن معدل الصادرات اليومية والإيرادات المتحققة عن تصدير النفط الخام لشهر شباط الماضي 2022 تعد الأعلى منذ ثمانية أعوام.وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الوزارة وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والأمنية وتذبذب الأسواق النفطية العالمية وتقييد الإنتاج الوطني ضمن اتفاق "أوبك بلاس" تمكنت من تحقيق معدل تصديري يومي بلغ نحو (3.314) مليون برميل وبإيرادات مالية بلغت أكثر من (8.5) مليار دولار وهي الأعلى منذ ثمانية أعوام".وأشار الى أن "ذلك جاء نتيجة الدعم الحكومي والسياسي المباشر لجهود العاملين في القطاع النفطي، مؤكداً المضي قدماً لتحقيق خطط الوزارة في إعادة تشكيل مستقبل قطاع الطاقة في العراق".

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