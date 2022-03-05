مصرع شخصين واصابة ثلاثة اخرين بحادث سير ببابل

2022/03/05 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بابل

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بمصرع شخصين واصابة ثلاثة اخرين بحادث سير بمحافظة بابل.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أنه "وقع حادث سير أدى الى مصرع شخصين واصابة ثلاثة اخرين على الطريق السريع قرب ناحية النيل بمحافظة بابل".

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