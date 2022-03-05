2022/03/05 | 10:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدمير أكثر من 2000 هدف عسكري في أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تدمر قاعدة جيتومير التي تحتوي اسلحة أمريكية وصواريخ عالية الدقة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تدمر قاعدة جيتومير التي تحتوي اسلحة أمريكية وصواريخ عالية الدقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).