إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمياه في بغداد

2022/03/05 | 10:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..انطلقت اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمياه في العاصمة بغداد، بمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية.وقال مراسل وكالة /المعلومة/، إن، الهدف من المؤتمر هو لتحقيق التنمية المستدامة للمياه والتنسيق مع دول الجوار المتشاطئة لتقليل الضرر نتيجة شح المياه إضافة الى مناقشة التغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية والاستجابة العالمية لهذا الموضوع.[…]

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