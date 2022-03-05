لا يبنى وطن على مرتكزات من الأخطاء الشائعة - محمد علي مقلد

2022/03/05 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد خطأ شائعلا يبنى وطن على مرتكزات من الأخطاء الشائعةفي مقالاتي التي حملت عنوان "خطأ شائع"، حاولت أن أبرهن كيف أن لبنان، الذي تمكن من تحرير أرضه أكثر من مرة، وظل صامداً أمام كل التحديات والتهديدات، وأنجب ثورة مبتكرة غير مسلحة طالبت بتطبيق النظام لا بإسقاط النظام، كيف أن فيه أكثر من "كعب أخيل" واحد أي أكثر من ثغرة أو نقطة ضعف تسلل منها أعداؤه في الداخل أو في الخارج، وما زالوا يتسللون.ن ......





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