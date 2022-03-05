غير ذي حصاد - فاطمة الفلاحي

2022/03/05 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_الفلاحي 171.مكحولة الطرف، بدم الشعر، وآية الهرب ...!172.ذات هزيع جنون،ترملت فيها ذاكرات البوح وتراتيلها،وقُد ثغر الغواية .173.قصية معارج الروح، في أسفارها الخارجة من رحم اللحظة ...!174.تتوالد التراتيل ثملة، وهي تنسل من يُتم البحر..175.يامياسم العشق تَسوسني،وامطري قلبه بأسفارٍ من ندى،يرتق أنفاسه الشاردة عني.176.



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