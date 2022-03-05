روسيا تعلن وقف إطلاق نار وفتح ممرات إنسانية بماريوبول وفولنوفاخا بأوكرانيا

2022/03/05 | 11:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الروسي، السبت، وقف إطلاق نار وفتح ممرات إنسانية بمنطقتي ماريوبول وفولنوفاخا وذلك مع دخول العمليات العسكرية التي أعلنتها موسكو بأوكرانيا أسبوعها الثاني.

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