نائب بالاطار : سنصوت ضد قرار إعادة فتح باب الترشيح

2022/03/05 | 11:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن قوى الاطار التنسيقي عارف الحمامي , السبت , ان نواب قوى الاطار التنسيقي سيصوتون ضد قرار اعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية , مبينا ان القرار سيمضي بسبب وجود اغلبية وطنية داخل قبة البرلمان.وقال الحمامي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” قوى الاطار […]

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