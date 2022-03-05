بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع

2022/03/05 | 11:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة للفترة من 2022/2/26 ولغاية 2022/3/4.

الحصيلة ادناه:

1 تنفيذ اوامر قبض 1502

2 القبض مطلقي العيارات النارية 14

3 احالة متهمين الى المحاكم 295

4 القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 223

5 ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 12

6 اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 407

7 اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 437

8 مضاهات طبعات الاصابع 88

9 عدد طالبي النجدة 1473

10 حالات العنف الاسري 58

11 فض مشاجرات 851

12 ضبط عجلات مطلوبة 60

13 تبرع بالدم 20

14 القبض على المتسولين 287

15 القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 8

16 القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 24

17 طبع لوحات السيارات 18896

18 اصدار اجازات السوق 13753

19 اصدار سنوية السيارات 25778

20 مرافقة البعثات التنقيبية الاثارية 162

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