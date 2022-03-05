إصابة 4 فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال برصاص مستوطن وسط الخليل

2022/03/05 | 11:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أصيب 4 فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، عقب إطلاق مستوطن الرصاص الحي صوبهم، أثناء تواجدهم أمام البلدية القديمة قرب شارع الشهداء وسط مدينة الخليل.وأفادت مصادر فلسطينية، بأن المستوطن أطلق النار على الأطفال وهم في شارع الشهداء، القريب من مستوطنة “بيت رومانو”.وأوضحت أن المصابين هم: الطفل محمد إياد الجعبري (13 عاما) الذي أصيب في […]

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