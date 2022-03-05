كوريا الشمالية تطلق قذيفة طبيعتها مجهولة باتجاه بحر اليابان

2022/03/05 | 11:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أفادت وكالة “يونهاب” في كوريا الجنوبية، بأن بيونغ يانغ أطلقت “قذيفة طبيعتها مجهولة” باتجاه بحر اليابان.وقال العسكريون في كوريا الجنوبية إن بيونغ يانغ أطلقت “قذيفة واحدة على الأقل” صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي.بدوره، أكد خفر السواحل الياباني رصده إطلاق الصاروخ من جهة كوريا الشمالية.وأصدر إنذارا يدعوا جميع السفن في المنطقة لعدم […]

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