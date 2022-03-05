بسبب الغبار..الحشد الشعبي يلغي استنفاره الأمني في ديالى

2022/03/05 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن الغاء استنفاره الأمني في 13 قاطع بمحافظة ديالى بسبب العواصف الترابية.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "الحشد الشعبي الغاء حالة الاستنفار الامني في 13 قاطع في ديالى والتي استمرت 48 ساعة بسبب العواصف الترابية التي اجتاحت اغلب مناطق المحافظة".

واضاف ان "الاستنفار الامني اجراء وقائي واحترازي تحسبا لأي طارئ خاصة وان داعش تستغل سوء الانواء الجوية في بعض الاحيان في شن هجمات على نقاط المرابطة او استهداف المدنيين خاصة في المناطق المحررة ".

وأوضح الحسيني ان "الاوضاع طبيعية في كل قواطع الحشد الشعبي".

هذا وكانت عواصف ترابية ضربت اجزاء واسعة من محافظة ديالى في الساعات 48 الماضية وانعدمت الرؤية على الطرق الرئيسية.

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