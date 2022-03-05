محافظة ذي قار تطلق رابط التقديم على عقود المشاريع لقضاء الناصرية

2022/03/05 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أطلقت محافظة ذي قار رابط إلكتروني للتقديم على عقود المشاريع لقضاء الناصرية.

وقالت المحافظة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "بعد اعلان نتائج التقاطع الوظيفي لعقود المشاريع ذي قار تعلن عن توفر 600 درجة وظيفية".

وأضافت ان "الاستمارة المرفقة هي عبارة عن نماذج للمخرج النهائي الذي سيظهر للمتقدم، والرابط خاص للمتقدمين من ابناء قضاء الناصرية حصراً".

وأوضحت المحافظة في بيانها ان "الرابط مرفق بالفيديو التوضيحي الذي يوضح طريقة التقديم على العقود، وان التقاطع الوظيفي هو امر اتبعته الادارة المحلية ولأول مرة في العراق تعلن نتائجه للرأي العام"، لافتة إلى أن "التقاطع الوظيفي سيتم تطبيقه على كافة الدوائر الحكومية للحد من ازدواج الرواتب وفتح فرص العمل للمزيد من المواطنين، وفي حال توفر درجات وظيفية لأبناء المحافظة سيكون التقديم حصراً على الرابط المذكور".

وأشار الى أنه "بإمكان ابناء الاقضية والنواحي التقديم على الرابط او بطريقة مباشرة عند طريق الوحدة الإدارية".

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