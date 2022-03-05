سفارة العراق في وارشو تسهل دخول 620 عراقيا الى الأراضي البولندية

2022/03/05 | 11:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشفت سفارة جمهورية العراق في العاصمة البولندية (وارشو)، اليوم السبت، عن تسهبل دخول 620 عراقيا نازحا من أوكرانيا الى الأراضي البولندية.وذكر مصدر في السفارة لوكالة /المعلومة/، انه “منذ بدء الأزمة الروسية – الأوكرانية، ولغاية اليوم تقوم سفارة جمهورية العراق في بولندا بجهود كبيرة في استقبال العراقيين النازحين من أوكرانيا”.وأضاف ان “السفارة […]

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