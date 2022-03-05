سنغافورة تعلن فرض عقوبات على روسيا

2022/03/05 | 11:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت سنغافورة فرض عقوبات على روسيا “بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا”، لتصبح واحدة من الحكومات القليلة في جنوب شرق آسيا التي تفعل ذلك.وفرضت الدولة الصغيرة ضوابط على الصادرات أو إعادة الشحن للمواد ذات الصلة بالجيش أو ذات الاستخدام المزدوج والتي تعتبر “سلعا استراتيجية”.وجاء في إعلان صادر عن وزارة الخارجية إنه “يمنع […]

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