نائب كردي سابق يدعو الصدر والسنة لمراجعة تحالفهما مع البارزاني

2022/03/05 | 11:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حذر عضو مجلس النواب السابق سركوت شمس الدين من خطورة عدم اعتراف حكومة اقليم كردستان بشكل عام والحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل خاص بقرارات المحكمة الاتحادية، داعيا الكتلتين الصدرية والسيادة الى مراجعة تحالفهما معه.وقال شمس الدين في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني سبق له وان صرح علناً بأنه لايعترف […]

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