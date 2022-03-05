بالوثيقة.. وزارة التربية ترد على برلماني حول امكانية اجراء دور ثالث للسادس الاعدادي

2022/03/05 | 11:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امكانية اجراء الدور الثالث.

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