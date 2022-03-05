يخت أحد أغنى أغنياء روسيا تحتجزه إيطاليا.. إليكم صوره وكم سعره

2022/03/05 | 11:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتجزت الشرطة المالية الإيطالية يختا يملكه أليكسي ألكساندروفيتش مورداشوف، أحد الأوليغارش الروس وأحد أغنى أغنياء روسيا في ميناء إمبيريا بشمال إيطاليا، الجمعة.

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