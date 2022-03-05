إيران تبين هدفها من حضور المفاوضات مع السعودية في العراق

2022/03/05 | 11:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن الامين المجلس الاعلى للامن القومي “علي شمخاني”، السبت، ان حضور ايران النشط في المحادثات الثنائية مع السعودية نابع عن استراتجية ايران المبدئية القائمة على التعاون والعلاقات الودية مع دول الجوار على اساس ضمان المصالح الثنائية.وكتب شمخاني في تغريدة له على موقع تويتر ان حضور ايران النشط والفاعل في المحادثات الثنائية مع السعودية […]

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