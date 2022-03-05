بيان ائتلاف «اشتراكيون ضد الحرب» في روسيا - ماجي صباغ

2022/03/05 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماجي_صباغ ترجمة ماجي صباغتشكَّل ائتلافٌ جديد للاشتراكيين المناهضين للحرب في روسيا.



وما يلي ترجمة بيانهم الرسمي:نكثت الحكومة الروسية وعودها بتحقيق السلام والاستقرار وقادت البلاد نحو حربٍ ونكبةٍ اقتصادية.وكعادة الحروب عبر التاريخ، أدت هذه الحرب إلى انقسامنا إلى معسكرين؛ أحدهما مؤيد للحرب والآخر معارض لها.



تحاول الآلة الاعلامية للكرملين إقناعنا بالاصطفاف خلف الحكومة، وأن دعاة السلام هم ......





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